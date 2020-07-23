港區國安法：港府駁斥歐盟報告　指金融體系依然穩健

針對歐盟公布香港政經發展年度報告，指香港自去年以來在自治、穩定及自由等方面存在嚴峻挑戰，且在今年進一步升級，歐盟對此不會袖手旁觀並會採取行動。港府周四(23日)凌晨作出回應，重申香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。

另外，港府指雖然去年下半年起整體社會經濟環境充滿挑戰，但香港的金融體系依然穩健，金融市場和聯繫匯率制度運作如常暢順。觀察到有資金穩定流入香港，銀行存款在過去數月不斷增加。股市保持暢旺有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。現時，聯匯制度有高達4,400多億美元的外匯儲備作為堅實後盾，相當於香港貨幣基礎兩倍多。此外，香港銀行體系資本雄厚、流動資金充裕，現時的資本充足比率和流動覆蓋比率分別達20%及160%，遠超國際水準。這些足證香港有足夠能力、資源及決心捍衞實施36年來一直行之有效的聯匯制度。

港府又指，多年來審慎理財，積累充裕的財政儲備，有足夠能力在經濟低迷時抵禦負面衝擊，同時保持公共財政的長期可持續性。當局已推出數輪紓困措施，加上最新一輪為應對新冠肺炎疫情而推出的紓困措施，總額達到2,900億港元，相當於本地生產總值的約10%。港府將繼續善用儲備，採取及時和適當的逆周期財政措施，刺激經濟並減輕企業和市民的經濟負擔。

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