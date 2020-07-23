翰森製藥與美EQRx訂許可協議 在中國境外研發癌藥阿美替尼
2020年07月23日 08:30
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翰森製藥(03692)公布，於周四(23日交易時段前)，翰森(上海)健康科技及江蘇豪森藥業集團(統稱「許可人」，均為集團全資附屬公司)與EQRx,INC.訂立戰略合作及許可協議。據此，許可人授予EQRx排他性許可，容許其在中國境外及在癌症、與癌症相關和免疫炎症性疾病的治療領域內，研究、開發、生產和商業化阿美替尼(及任何包含或由阿美替尼組成的產品)。
阿美替尼是其中一項核心產品，並已在中國獲藥品註冊批件，用於既往經EGFR-TKI治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者的治療。
EQRx是一家總部位於美國的生物製藥公司，專注於以大眾化價格生產創新藥物，為社會帶來可持續發展。EQRx主要從事發掘、開發和商業化創新藥物的業務。
集團與EQRx的深入合作將進一步提升公司在臨床試驗開發及產品商業化方面的經驗及基礎。
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