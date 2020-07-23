翰森製藥與美EQRx訂許可協議 在中國境外研發癌藥阿美替尼

阿美替尼是其中一項核心產品，並已在中國獲藥品註冊批件，用於既往經EGFR-TKI治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)患者的治療。

EQRx是一家總部位於美國的生物製藥公司，專注於以大眾化價格生產創新藥物，為社會帶來可持續發展。EQRx主要從事發掘、開發和商業化創新藥物的業務。

集團與EQRx的深入合作將進一步提升公司在臨床試驗開發及產品商業化方面的經驗及基礎。

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