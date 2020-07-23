亞洲股市：韓澳股偏軟　日股休市

亞洲主要股市普遍下跌，南韓首爾綜合指數低開1點或0.06%，報2,227點，最新仍跌19點或0.8%，報2,209點。

南韓第二季國內生產總值(GDP)初值按年收縮2.9%，預期收縮2%，前值升1.4%；按季收縮3.3%，預期縮2.4%，是1998年第一季以來最大降幅，並為2003年以來首次陷入技術性衰退。南韓財政部長洪楠基表示，受外部衝擊的影響，該國GDP收縮程度超出預期，出口因嚴重的全球經濟下滑而受到傷害，南韓將致力於實現經濟反彈，可能在第三季出現反彈。

澳股偏軟，並一度下跌20點或0.3%，報6,171點。

日本假期，金融市場休市。

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