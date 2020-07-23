【專家點評】林嘉麒：大市支持位先睇24400

由恒生科技指數撐起的大市周三急回近六百點。可留意的是，恒指昨日靠三桶油支持。似乎新舊經濟股相互支撐港股，假如此趨勢延續，恒指反覆回穩下，可再挑戰牛熊線，再上26,000點以上不是太難。可惜尾市時，因中國被迫限時撤出候斯頓領事館，令投資者大為緊張，資金流出股市，人民幣亦出現大幅回吐，短期先留意消息對大市影響，恒指大支持位於100天線，即24,400點水平。

向好的方面看，近期焦點是恒生科技指數，可說是港股的白武士。理論上，指數未成立，亦未有指數基金或ETF跟蹤，斷言有資金追捧成分股是言之過早。不過，單從恒生科技指數的消息，就令港股整體市值提升1.2萬億，已足夠證明此指數消息的含金量。再理智一點去想，就算短期內市場推出主動型ETF追蹤指數，或者相關衍生產品，可造就的資金流入並不是短期內會出現。

截至去年底，全球追蹤MSCI指數的資金有13萬億美元，其中追蹤MSCI的ETF產品數量非常多，高達1,300餘隻。不過，以美國市場為例，主動型ETF在美國只佔ETF市場一小部分，截止一九年十月底約佔資產管理規模2%。

外圍方面，美股在中期業績表現尚可。企業盈利可符合市場預期，儘管個別企業尤其是疫情受惠股預期第三季增長情況或會放緩，造成個別股份回吐，惟三大指數算是反覆向好。事實上，納指在走勢上未見太大動力，或許與估值高有關，惟資金仍願意逗留在股市內，舊經濟股再次見到有資金流入。

要留意的是，美元近期明顯轉弱，美元指數下試過94水平，同時金價持續走強下，連同白銀價格在短期大升了一成以上，短期再加上中美關係緊張消息，或加大資金流入情況。一方面，歐洲復甦基金的7,500億歐元通過；另一方面，美國在疫情惡化下，再度停擺個別州份，估計政府又要派錢，市場已預計未來銀紙供應大增，推高通脹從而推高貴金屬價格。假如資金流出股市，估計避險因素，貴金屬價格可看高一線。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)