【港股開市】瑞聲飆13%　騰訊撐市

港股跟隨美股做好，恒生指數開市升177點或0.71%，報25,235點；國企指數高開63點或0.62%，報10,306點。

瑞聲科技飆13.2%，開市報60港元，是表現最佳藍籌。集團旗下光學業務引入小米及OPPO等4名戰略投資者為股東，合共增資11.5億元人民幣，並持有9.58%股權。另外，市傳舜宇光學將獲納入蘋果公司的鏡頭供應商，股價亦漲2.9%。

大型科技股個別發展，騰訊升1.3%，貢獻恒指39點。中芯國際升2.9%；小米集團升1.1%；美團點評無起跌；阿里巴巴跌1.2%。

其他重磅股普遍做好，友邦保險升1.4%；香港交易所升1.3%；滙豐控股升0.2%；建設銀行升0.1%；中國平安靠穩。

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