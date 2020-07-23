港股格局：許繹彬籲避開餐飲股 吼物管股
2020年07月23日 10:01
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港股周四反彈，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，第三波新冠肺炎疫情肆虐全港，港人再次嚴陣戒備，確診數字未有向下回落的迹象，周三更創出單日確診新高，料再重創醞釀復甦中的經濟，復原遙遙無期。香港確診數字屢創新高，已超越03沙士感染人數。迄今全球仍未有對應良方，成為港股升勢的大隱憂，前景未明。
他指出，一眾餐飲股跌勢比3個月前疫情初起更見嚴重，如翠華控股(01314)及太興集團(06811)，創出52周新低；大家樂集團(00341)及大快活集團(00052)亦未能獨善其身，同樣插水；收租股領展房產基金(00823)的股價更是每況愈下。他認為，此類股份的回調比上次傷得更深，主因是第三波來勢更為洶湧，政府雖推出一系列遏制措施，但只能治標不治本，就算稍後時間疫情稍為緩和，但對上述公司的基本營運已傷及元氣，所以暫時不建議作趁低吸納博反彈的對象。
他續指，久聞多時的「港版納指」：恒生科技指數下周正式登場，為原本全無方向的港股沖一沖喜，令港股周二急升近600點，重返25,600點水平，帶動大市急升的主角ATMX，繼續主導大市。然而，投資者本以為可以暫時忘卻疫情的困擾，專心炒股不炒市，但周三下午突傳來美方勒令中方關閉休斯敦總領館，令恒指尾市急插近600點，幾乎打回原形，前天急升的科技股亦「跌凸」。
他認為科技指數出台屬已知的「秘密」，股民炒作乃無可厚非，個別股份始終累積不少升幅，投資者需提防大戶借好消息出貨，投資者必需審慎，量力而為。預期大市在疫情及中美興波作浪的牽制下，會出現較大的波幅，建議將注碼分散為上。物管股龍頭雅生活服務(03319)近日發盈喜，帶領一眾優質物管股如碧桂園服務(06098)、時代鄰里(09928)股價分別創出新高，可見物管股的賺錢能力，不受疫症影響；投資者可留意同樣優質未見突破的中海物業(02669)及奧園健康(03662)，相信其業績亦會有驚喜。
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