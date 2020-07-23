港股格局：許繹彬籲避開餐飲股　吼物管股

港股周四反彈，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，第三波新冠肺炎疫情肆虐全港，港人再次嚴陣戒備，確診數字未有向下回落的迹象，周三更創出單日確診新高，料再重創醞釀復甦中的經濟，復原遙遙無期。香港確診數字屢創新高，已超越03沙士感染人數。迄今全球仍未有對應良方，成為港股升勢的大隱憂，前景未明。

他續指，久聞多時的「港版納指」：恒生科技指數下周正式登場，為原本全無方向的港股沖一沖喜，令港股周二急升近600點，重返25,600點水平，帶動大市急升的主角ATMX，繼續主導大市。然而，投資者本以為可以暫時忘卻疫情的困擾，專心炒股不炒市，但周三下午突傳來美方勒令中方關閉休斯敦總領館，令恒指尾市急插近600點，幾乎打回原形，前天急升的科技股亦「跌凸」。

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