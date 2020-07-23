【糧食危機】美國6月冷凍豬肉庫存少25%　對中國出口激增

美國農業部公布，截至6月30日，冷凍儲存設施中有4.64373億磅豬肉，低於前月的4.67927億磅以及上年同期的6.19454億磅；按月少0.75%，按年少25.03%。

美國肉類包裝工廠爆發新冠肺炎疫情拖累生產，雖然數據顯示在4和5月因疫情擴散而暫時關閉工廠後，肉類加工處理已大致恢復，但供應量仍減少。

大宗商品經紀商Allendale首席策略師Rich Nelson表示，6月降幅350萬磅為1970年以來同期最小，5月則創下紀錄最大降幅。6月一般供應量是減少3,000萬磅。

Nelson續稱，美國6月豬肉產量按年增加約6%，因工廠自疫情中復原，且有大量豬隻待宰。

另外，美國肉類加工企業受到抨擊，因為他們在4月警告國內供應短缺後，卻增加了對中國的出口。

Panjiva認為，整體出口下降，是由於中國客戶被優先對待。

泰森食品最近表示，出口並不會威脅到美國肉類供應，因為出口品通常包括美國消費者不怎麽吃的內臟產品。

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