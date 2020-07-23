中國經濟：5G基站增至41萬個　網購直播行情火爆

內媒引述工信部數據顯示，上半年信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值按年增長14.5%，較第一季加快1.3個百分點。以5G為代表的新型信息基礎設施投資力度加大，上半年新建5G基站25.7萬個，截至6月底累計達到41萬個。

工信部表示，信息通信業增勢平穩。按照上年不變價計算，上半年電信業務總量同比增長19.3%。疫情催生的網上購物、直播帶貨持續火爆，在線教育、遠程問診等行業蓬勃發展，信息消費增長加快。5G等新型基礎設施建設加快提速，互聯網應用在助推經濟秩序加快恢復中發揮重要作用。按政策要求，移動網絡流量平均資費和中小企業寬頻平均資費持續下降。

此外，今年上半年工業生產基本回歸正軌，新產業新業態逆勢增長，通信業運行總體平穩。信息通信業領域，運行平穩向好。上半年信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值同比增長14.5%，較第一季加快1.3個百分點。鼓勵汽車消費政策效果明顯，5、6月份汽車工業增加值增速分別達到12.2%和13.4%，6月份汽車產銷量創年內新高。

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