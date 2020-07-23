【專家點評】楊俊文：中美對抗趨激烈　宜觀望

中美局勢可謂風雲變色，美國下令關閉總領事館，中國說會反制，消息一出人民幣匯價即破7算，港股即跌逾500點。其實領事館對經濟股市可謂全無影響，但象徵意義則非常大，以往關閉領事館不外乎斷交或準備開戰。今次則相反，貿易戰、意識形態戰、科技戰等早早開戰，連短暫休戰書即第一階段貿易協議都出了才關閉領事館。

中美反面已是清楚不過的事情，兩國愈走愈遠方向相當清楚。美國開啟戰爭，中國最初是求和，現階段則是應戰。當中有兩點是肯定的，美國就快大選，特朗普性格是盡地一鋪，反正美國的新冠肺炎失控，特朗普選情也不利，這幾個月將有非常強烈和中國起衝突，投資者需要有心理準備再奇特的波動和消息都會出現。

第二點則是所有戰的最後，就會是軍事行動。大型戰爭是沒可能的，但會否在南海，台灣海峽射下飛彈示威則有可能的，情況有如南北韓在邊界開火相似。

況且現時全球股市已經漠視肺炎，只看到無限的救市資金，再加上新科技股超高估值，再博上去的贏面不高，宜作觀望。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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