港股格局：麥嘉嘉料中美角力持續 瑞聲可短炒
2020年07月23日 10:36
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港股周四早段反彈乏力，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中美關係變化多端，勢加劇金融市場波動，現時投資者正觀望中國會否採取反制措施，並預期在美國總統選舉前，中美角力仍會持續。然而，由於市場資金繼續充裕，港股大跌的機會不大，料短期會徘徊在兩萬四至兩萬六的區間內上落。
至於瑞聲科技(02018)因旗下光學業務引入戰略投資者為股東，刺激股價急升，麥認為這有助加強瑞聲的光學技術、搶佔市場份額，產生協同效應，是瑞聲股價上升催化劑，建議可作短線部署，但提醒控制注碼，畢竟引入戰略投資者後對公司的盈利推動作用多大，仍需時觀察，加上要時間消化上方較多蟹貨，故短線阻力先留意7月高位63.3港元。
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