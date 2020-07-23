港股格局：麥嘉嘉料中美角力持續　瑞聲可短炒

港股周四早段反彈乏力，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉表示，中美關係變化多端，勢加劇金融市場波動，現時投資者正觀望中國會否採取反制措施，並預期在美國總統選舉前，中美角力仍會持續。然而，由於市場資金繼續充裕，港股大跌的機會不大，料短期會徘徊在兩萬四至兩萬六的區間內上落。