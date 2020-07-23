港股格局：郭家耀料反覆向上格局未變
2020年07月23日 10:37
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，中美關係再趨緊張，大市近期表現波動。不過，新冠肺炎疫苗研發取得進展，加上美國政府或會推出更多援助支持經濟，整體外圍氣氛不俗，只要中美關係未有進一步惡化，市況可望轉趨穩定。目前龍頭科網股仍為市場焦點所在，恒指於25,000點有一定支持，後市阻力則在牛熊分界線約26,000點水平，相信反覆向上格局仍未破壞。
近期美元顯著轉弱，美匯指數更一度跌穿95水平，帶動金屬價格持續向上。金價反覆上試高位，連帶相關ETF及金礦股均有追捧。郭認為，由於環球央行持續放水，對貨幣購買力帶來一定破壞，因此不少投資者為避險或對沖通脹風險，選擇增持黃金。他建議可考慮將投資組合的10%或20%換成黃金相關資產，作為長線部署。黃金ETF固然可以考慮，至於金礦股則主力留意上游開採企業，料可更受惠於金價上升，如招金礦業(01818)或山東黃金(01787)表現相信將更為凸出。
另外，瑞聲科技(02018)日前宣布，為旗下光學業務引入小米(01810)、OPPO等4名戰略投資者。對此郭家耀表示，由於入股的戰略投資者均與手機相關業務有關，相信其後兩者會加強合作。過去數年，瑞聲在產品及客戶多元化未見取得太大進展，受到蘋果公司出貨量影響，業績表現疲弱，但現時能與其他手機廠建立戰略投資關係，一方面能保證訂單來源，另一方面亦可加快產品多元化，料市場反應正面，周四(23日)股價有明顯上升。另外，市場估計疫情過後，5G手機全面推出，有助提升瑞聲訂單量，因此其股價現水平仍有進一步反彈空間。
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