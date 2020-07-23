港股格局：郭家耀料反覆向上格局未變

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，中美關係再趨緊張，大市近期表現波動。不過，新冠肺炎疫苗研發取得進展，加上美國政府或會推出更多援助支持經濟，整體外圍氣氛不俗，只要中美關係未有進一步惡化，市況可望轉趨穩定。目前龍頭科網股仍為市場焦點所在，恒指於25,000點有一定支持，後市阻力則在牛熊分界線約26,000點水平，相信反覆向上格局仍未破壞。

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