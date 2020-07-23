新冠肺炎：疫情相關理賠拖累　瑞士再保上半年淨虧損85億元

瑞士再保險發表報告稱，由於新冠肺炎有關的理賠，上半年淨虧損約11億美元(約85.8億港元)。

該公司稱，今年上半年與新冠肺炎有關的理賠和準備金總額為25億美元，其中包括第一季度記帳的4.76億美元虧損，大部分是由於活動取消。上半年的損失中，約有15億美元財產和意外再保險，約5億美元涉及企業解決方案。

該公司首席財務官John Dacey表示，雖然這些保險損失相關項目存在高度不確定性，但預計上半年的理賠和撥備應該可以覆蓋該公司疫情所致最終的絕大部分損失。

英國保險商勞合社(Lloyd's of London)預計，保險業今年將因新冠肺炎疫情遭受約2,030億美元的損失，其中約1,070億美元來自承保理賠，其餘來自保險公司的投資組合。