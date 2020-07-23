人民幣速遞：招行料7.05至7.1水平有支持

美國周三(22日)突然要求中國關閉位於休斯頓的總領館，兩國關係急劇惡化，人民幣兌每美元匯價應聲失守7算關口，目前在岸(CNY)及離岸(CNH)價仍處7算水平樓下。招商銀行認為，人民幣匯率在7.05至7.10有支持。

在岸人民幣(CNY)兌每美元周四(23日)低見7.0111，最新報7.0097，企一周低位；離岸人民幣(CNH)曾低見7.0177，現報7.0115。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽在報告中預計，人民幣匯率在今日短暫衝破7算後，可能會逐步消化事件影響，重新回到衝擊前的趨勢當中。即使後續美方持續挑釁，人民幣匯率在7.05至7.10一帶的支撐預計將起到一定作用。

他指出，這次衝擊事件後，市場可能會逐步反映美方可能進一步挑釁的預期。在該預期下，人民幣匯率相對於其他非美貨幣將呈現一個風險折價。人民幣對美元雙邊匯率而言，因為美元指數本身較弱，人民幣雙邊匯率的貶值空間將會受到弱勢美元的制約。

孤立地看強行關閉領館這一事，李認為其對市場的衝擊有限。參考2017年9月和2018年4月美國突然關閉俄羅斯領館的經驗，俄羅斯盧布匯率當時並沒有出現大幅度波動。不過，他指短期內市場還無法評估這一事件對於經濟基本面的影響。從表面看，無論是進出口還是投資消費需求，都很難因為這一則消息而出現根本性的變化。

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