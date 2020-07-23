【全球經貿戰】美元弱勢已成　利好金價走勢

最近幾周，隨着美國再次受新冠肺炎疫情衝擊，另邊廂海外經濟前景改善，美元穩步下跌，這加速了投資者對美元的投資。

外電報道，美元兌一籃子貨幣的匯率從年內高點下跌了8%，接近自2018年以來的最低水平。期貨市場對美元的淨押注已接近兩年多來的最高水平。一系列因素正在推動美元貶值。多年以來，投資者對美國經濟將跑贏其他經濟體的期望，使美元兌其他主要貨幣升值。

歐盟最新落實了大規模刺激經濟計劃，並且在控制疫情方面取得很大的進展。同時，在美國疫情反彈幾乎抵銷了經濟快速復甦的希望。一升一降，市場預計，到2022年，歐盟的經濟將反彈5.2%，而美國的反彈為2.5%，故見歐元較2020年的低點上漲了9%，相比之下美元走弱，反映不少資金已押注美元走弱和歐元走強。

同時，美國聯儲局表示，擬將利率保持在歷史低位，以縮小美國和歐洲之間的收益率差距，這些差距多年來一直在推高美元。美國的低收益率也提高了黃金等投資的吸引力，黃金通常難以與含收益資產競爭，但該金屬價格今年卻累漲了23%。

亞洲時段，現貨黃金報每安士1,865.45美元，跌6.5美元或0.3%。

報道引述世行首席全球FICC技術策略師Paul Ciana表示，本月初美元下跌引發了一種稱為「死亡交叉」的利淡技術形態，即50天移動均線跌破200天移動均線。自從1980年以來美元200天移動平均線不斷下降，期間每次出現「死亡交叉」，美元都會走弱，九次有八次中！

市場預期，美元走軟很可能會減輕美國出口商的壓力，因為美元走軟後，其產品在國外的競爭力將增強。此外，美元下跌也使美國跨國公司將收益轉換回本國貨幣的成本降低。

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