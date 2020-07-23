【三星粉注意】5G版Galaxy Z Flip下月上市　賣呢個價...

南韓三星電子在美國官網發布，5G版摺疊式智慧型手機Galaxy Z Flip售價1,449.99美元，較原本4G LTE版本高出70美元，將於8月7日起在限定國家開始銷售。

在南韓上市的三星現價報53,800韓圜，跌900韓圜或1.65%。

與4G版本相比，5G版Galaxy Z Flip最主要的不同，在於晶片組採用高通的驍龍865 Plus 5G，支援5G且向下兼容4G。在其他規格方面，則是與2月在台灣上市的4G版本沒有多大差異。

Galaxy Z Flip 5G新機有銅和灰兩種選擇，全機採玻璃材質，並搭配霧面磨砂處理。主螢幕大小為6.7吋，背蓋上還有一個1.1吋顯示螢幕，方便使用者在摺疊狀態時讀取通知。內建記憶體為8GB+256GB，主鏡頭畫質為1,200萬像素，前方自拍鏡頭1,000萬像素。

三星將於8月5日在線上舉辦名為「Galaxy Unpacked」的新品發布會，市場預計屆時三星將發表Galaxy Note20系列、Galaxy Fold2全新摺疊式手機、Galaxy Watch 3智能手錶、Galaxy Buds Live真無線藍牙耳機，以及Galaxy Tab S7平板電腦等共5款新產品。

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