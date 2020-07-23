港元拆息︰1個月回升至0.26厘　結束九連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.04厘；1星期報0.1厘；與樓按相關的1個月回升至0.26厘，結束九連跌，但仍徘徊於近4年低位；3個月為0.48厘。

23/7/2020

隔夜 0.04625厘

1星期 0.10464厘

2星期 0.15607厘

1個月 0.26875厘

2個月 0.38000厘

3個月 0.48071厘

6個月 0.67946厘

12個月 0.98893厘

22/7/2020

隔夜 0.05012厘

1星期 0.09464厘

2星期 0.14929厘

1個月 0.25679厘

2個月 0.37929厘

3個月 0.47994厘

6個月 0.65643厘

12個月 0.98964厘

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