港元拆息︰1個月回升至0.26厘 結束九連跌
2020年07月23日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.04厘；1星期報0.1厘；與樓按相關的1個月回升至0.26厘，結束九連跌，但仍徘徊於近4年低位；3個月為0.48厘。
23/7/2020
隔夜 0.04625厘
1星期 0.10464厘
2星期 0.15607厘
1個月 0.26875厘
2個月 0.38000厘
3個月 0.48071厘
6個月 0.67946厘
12個月 0.98893厘
22/7/2020
隔夜 0.05012厘
1星期 0.09464厘
2星期 0.14929厘
1個月 0.25679厘
2個月 0.37929厘
3個月 0.47994厘
6個月 0.65643厘
12個月 0.98964厘
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