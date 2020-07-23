全球科技戰：法國脅迫電訊商棄用華為5G設備

外電報道，法國網絡安全部門表示，若法國電訊商採用華為的第五代移動通訊(5G)設備，電訊商的5G營運牌照限期只有3至5年，較使用其他5G設備的牌照期限8年為短，而設備到期後亦不能續牌，此舉變相要電訊商停用華為的5G設備。

事實上，近日法國國民議會的一位多數黨議員亦表示，法國決定僅授予5G臨時安全批准，表明政府打算逐步令華為靠邊站。法國網絡安全機構主管Anssi表示，將對使用華為產品的無線營運商授予5G限時豁免。

法國國民議會網絡安全委員會委員Eric Bothorel表示，這項措施將阻止這些營運商選擇華為。Bothorel提出了一項由政府支持的2019年法案，以規範通訊網絡。

法國4家全國移動通訊營運商中的兩家Bouygues Telecom和Altice，旗下的SFR在部分4G網絡中使用華為，並計劃針對5G再次使用華為。這兩家公司的華為設備約佔法國無線基礎設施的22%。一位了解政府計劃的消息人士透露，政府的意圖是將把該佔比降至低至13%。

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