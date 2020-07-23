【瑞通推介】瑞聲升穿60元關 好淡倉即市各有捧場客

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館，投資者關注中美關係發展。另白宮考慮臨時延長失業援助。道指隔晚收報27,005點，升165點或0.6%。

恒指周三(22日)以全日低位25,057點收市，跌577點或2.2%，周四(23日)早段曾反彈近300點，重上25,300點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,900萬元，反映投資者預期港股將見技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,800至26,899點。

瑞聲科技旗下光學業務子公司引入4名戰略投資者，包括小米集團、OPPO等，獲增資共11.5億元人民幣。瑞聲周三以53元的近全日低位收市，下挫7%，跌穿20天線。周四早段一度飆逾16%，高見61.5元，其後維持逾一成升幅，短期阻力留意1個月高位63.3元。周三有近300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。周四早段即市瑞聲好倉及淡倉均有資金留意。

美團點評是周三最多北水淨買入的股份，錄淨流入金額接近12.9億元。股份周三跟隨大市尾市急挫，最多瀉逾7%，險守190元，於20天線見支持，最終收挫6.2%於192.2元，失10天線。美團首席科學家夏華夏預計，未來5年外賣訂單量將增長3至4倍，公司正着手研究無人配送幫助騎手處理更多訂單。該股周四早段一度漲逾4%，高位升抵200元，重返10天線上。輪證資金流方面，周三分別有超過3,100萬和200萬元淨流入其好倉和淡倉。

投資者憧憬內地加快重組油氣管道資產，以及歐美刺激措施出台有利原油需求回升，中國海洋石油周三逆市收升1.7%，報8.75元，收復10天和50天線，盤中曾漲5.58%，高見9.08元。股份周四早段好淡爭持，徘徊在8.7元以上。周三有逾910萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有不足10萬元淨流出。

京東集團周三升至近10天線遇阻回落，最終收跌4.7%於242.2元，為接近全日低位，結束3日升勢。周四早段略為回軟，暫守240元關口。周三分別有約670萬和10萬元淨流入其好倉和淡倉。

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