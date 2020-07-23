騰訊有份！電商平台每日優鮮完成近5億美元融資
2020年07月23日 11:40
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中國生鮮食材電商平台每日優鮮周四(23日)宣布，完成新一輪4.95億美元(約38.61億港元)融資，由中金資本旗下基金領投，投資者包括工銀國際、騰訊(00700)、阿布達比資本集團、蘇州常熟政府產業基金、高盛資產管理旗下基金等，華興資本(01911)任獨家財務顧問。
值得留意，是次融資是生鮮行業目前的最大規模融資。華興資本董事總經理周亮表示，中國生鮮行業發展潛力大，未來集團將繼續作為每日優鮮在資本市場的長期合作夥伴。
每日優鮮採「前置倉」的商業模式，目前在中國16個城市提供服務。其創始人兼行政總裁徐正展望未來五年，網上生鮮超市行業將進入成長階段，並逐步普及化，用戶滲透將從補充購買渠道，轉向主要購買渠道升級。
每日優鮮合夥人兼財務總監王珺表示，融資所得將用於公司智能連鎖技術和產地供應鏈能力的建設，以此為核心能力推動商業模式的持續進化。
作為本輪融資領投者，中金資本總裁肖楓表示，生鮮食材電商行業具萬億的市場規模，亦是社區零售網上化的入口。該公司已連續六個月實現經營正現金流，該行看好其基於數碼化連鎖和重倉供應鏈的核心能力，能推動扗業務持續增長，並為未來的核心競爭優勢。
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