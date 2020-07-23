珠海控股投資獲授3億元定期貸款

根據貸款函件，公司已向該銀行作出契諾及承諾，於整段貸款年期內，公司將促使：(1)珠海市人民政府國有資產監督管理委員會實益擁有珠海九洲控股的全部擁有權權益；及(2)珠海九洲控股直接或間接實益擁有公司全部已發行股本最少30%，並為公司最大單一實益股東，且對公司擁有管理控制權。

於該公告日期，珠海九洲控股共持有該公司878,155,109股普通股，相當於公司全部已發行股本約61.5%。

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