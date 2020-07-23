【高盛推介】資金趁阿里股價回調熱捧好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：市場憧憬將受惠螞蟻金服來港上市的阿里巴巴，周三(22日)回調約3.5%。周四(23日)早段逆市繼續回調約1%。阿里持股33%的螞蟻金服宣布，將以「A+H」形式在上海科創板及在香港同步上市。有報道指螞蟻金服本次估值可達2,000億美元。

觀察個股輪證資金流向，可見過去兩日阿里好倉成為最受資金熱捧的相關資產，共錄得高達1.68億元資金流入，當中認購證及佔約1.29億元，為同期最多資金流入的相關資產。而牛證則佔約3,940萬元。此外，熊證於周三繼續錄得資金流入，有約90萬元。

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