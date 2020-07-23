【高盛推介】資金趁阿里股價回調熱捧好倉
2020年07月23日 12:14
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：市場憧憬將受惠螞蟻金服來港上市的阿里巴巴，周三(22日)回調約3.5%。周四(23日)早段逆市繼續回調約1%。阿里持股33%的螞蟻金服宣布，將以「A+H」形式在上海科創板及在香港同步上市。有報道指螞蟻金服本次估值可達2,000億美元。
觀察個股輪證資金流向，可見過去兩日阿里好倉成為最受資金熱捧的相關資產，共錄得高達1.68億元資金流入，當中認購證及佔約1.29億元，為同期最多資金流入的相關資產。而牛證則佔約3,940萬元。此外，熊證於周三繼續錄得資金流入，有約90萬元。
投資者如計劃部署認購證，可留意行使價在290元附近，年期約5個月的阿里購證(16935)，行使價289元，2020年12月21日到期，實際槓桿7.3倍。
貼價、高敏感度的選擇可留意面值低於0.25元的高敏感度阿里購證(15841)或(18415)，購證15841，行使價260.8元，2021年4月23日到期，實際槓桿5倍；購證18415，行使價265.08元，2020年10月27日到期，實際槓桿8.1倍。
另可留意價外幅度約15%，年期約6個月，屬資金積極流入條款之一的阿里購證(17653)，行使價279.88元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.4倍，資金積極流入條款。
投資者如計劃部署認沽證，可留意年期約6個月的價外阿里沽證(17651)，行使價328.98元，2021年1月21日到期，實際槓桿7.6倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約6個月的阿里沽證(17621)，行使價230元，2021年1月20日到期，實際槓桿4.3倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意阿里牛證(55927)，收回價232.18元，行使價230.18元，換股比率100，槓桿比率16.2倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如計劃部署熊證，則可留意阿里熊證(55931)，收回價260元，行使價262元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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