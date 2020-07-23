【全球攬炒】V形反彈無望？羅奇警告美國將陷雙底衰退

繼穆迪之後，美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)亦就美國經濟狀況發出警告，華爾街所說的V形反彈正誤導投資者，美國事實上正面臨「二次探底」。

羅奇表示，衰退再度來臨不僅是第二波疫情，經濟本身也是如此，經濟衰退在歷史上向來都是兩度探底(double-dip)，雖然這次衰退起源與以往不同，但預期依然會遵循相同的模式。他續指，美國經濟需求面潰敗，會在今年下半年持續為企業、招聘和潛在的公司破產創造許多問題。

羅奇又指，以中國為模型來看，即使重啟經濟，美國的消費者需求面臨艱難的復甦。中國和美國兩大經濟體都能很快復工，但消費者需求不然，尤其是民眾會擔心面對面的服務會再次導致感染。

在這種情況下，他認為，美國必須推出新的刺激政策，但提醒若長期推行，將會造成損害。因為美國的儲蓄和經常帳戶狀態開始下滑，預算赤字將爆炸、恐出現通貨膨脹。

穆迪首席經濟學家Mark Zandi日前亦響警，隨着美國病毒感染個案增多，為避免經濟陷入雙底衰退(double-dip recession)，美國至少還需要1.5萬億美元(約11.7萬億港元)的刺激資金，比現在很多國會議員預期的多出數千億美元。

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