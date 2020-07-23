【專家點評】經濟學人智庫：新加坡與香港之間的抉擇…

經濟學人智庫全球首席經濟學家Simon Baptist就「新加坡還是香港？」的話題發表報告，指這長期以來是一個很好的問題。最近，隨着香港《國家安全法》的通過，人們對該問題的興趣日益濃厚，引發是否需要將目前在香港進行的某些活動搬遷，以及搬遷到何處的擔憂。

他指出，在過去的十年中，這兩個城市一直在向不同的領域發展：香港作為國際公司進入中國及中國公司走出去的服務中心，新加坡就愈趨成為沒有以中國作為主要關注點的泛亞業務中心。這兩個城市甚至在金融等單一行業中也有其特色：股票市場的香港，外匯市場的新加坡。

他認為，新的香港法律可能會在某些活動(例如數據中心，研究和媒體)施加某些影響，而轉移至新加坡。其實，新加坡並沒有免費媒體，其國內銀行體系較香港更具保護主義，最近發生了許多會計醜聞。但是，其他替代地點，例如日本東京或泰國曼谷也面臨着挑戰。故他預期，有部分跨國公司的活動會轉移到新加坡，而香港將繼續更加專注於中國市場。

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