【高盛推介】港交所跑贏大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周三(22日)雖曾再創歷史新高見381港元，惟收市跌約4.9%。周四(23日)早段則反彈，重上370元水平，高見372.8元，升約2%，跑贏大市。

有券商料宣布在香港掛牌的螞蟻集團，明年可提供約7%的交易量。此外，有另一券商指港交所利潤或會受恒指科技指數推出而獲刺激向上，並指指數或會進一步提高其成分股的交易速度。該行維持港交所「買入」投資評級，目標價420元。

觀察個股認股證資金流向，可見近日認購證獲資金追捧，周二及周三共錄得約2,830萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626