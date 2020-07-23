南韓晶片商SK Hynix第二季淨利潤增1.3倍

南韓第二大晶片製造商SK Hynix公布，截至6月底止第二季淨利潤為1.26萬億韓圜，按年增長135%，按季增長95%，超過市場預期。

公司指出，儘管新冠肺炎疫情帶來的不確定性持續，但由於服務器存儲器需求的強勢，形成有利的價格環境，並且旗艦產品的良率提高導致成本降低，第二季的收入和營業利潤分別按季增長20%和143%，按年增長33%及205%。

期內，雖然DRAM持續受到移動客戶需求低迷的困擾，但公司擴大需求和價格相對堅挺的服務器和顯卡產品的銷售。結果，DRAM比特出貨量(bit shipments)按季增長2%，平均售價亦升15%。

NAND閃存積極應對價格趨勢友好的SSD(固態硬盤)的需求，以史上首次SSD的銷售比重佔整個NAND閃存部門收入的接近50%。NAND比特出貨量按季增長5%，平均售價也增長8%。

展望下半年，公司指出雖疫情以及全球貿易糾紛帶來的不確定性仍存在，但隨着主要國家的經濟活動部分恢復，公司期待為5G智能手機以及下半年將上市的新遊戲機中心改善客戶的需求。因此，公司將以品質競爭力為基礎，專注於以收益性為中心的產品營運，並對於設備投資及產能營運計劃維持目前的保守觀點。

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