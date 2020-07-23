分析師警告：有心理準備美股9至10月進行調整

正當美股仍處高位，有投資策略師警告，投資者應為9月或10月的美股下跌調整做好準備。

外電報道，自3月下旬低位之後，全球股市都出現空前的反彈，但基於疫情仍未退，而地緣政治緊張局勢帶來外部經濟風險，許多分析師對市場漲勢的可持續性都提出質疑。

RW Advisory策略師Ron William周三(22日)表示，當前市場在技術面、季節性和政治方面，都存在「不對稱風險」，由技術面觀點，一旦標普指數由當前3,276水平，跌破3,000 點關鍵位，可能會觸發下跌行情。他認為，納斯達克指數顯然是最被超買的市場，而他建議，投資者最好都準備好迎接8月份的市場高位，以及9或10月份的調整。

他指出，近期市場雖有反彈，但需要留意的是，股市「聰明錢」的部位，仍居於9年以來的最低，股市多數反彈是由散戶投資者所推動的，而這應視為下跌風險的明顯迹象。所指的「聰明錢」，主要是機構投資者、基金經理、央行及其他金融專家所管理的資金。他表示，「聰明錢」不進股市，而熱錢、投機資金都用完了，接下來人們該擔心股市高位的可持續性。

他又指出，聯儲局及其他央行的確提供創紀錄的流動性來支持市場，但是他們無法改變企業可能破產的現實，這就是1929年的典範，類似的事情還會重演。

不過，亦有分析師抱大無畏精神。報道引述Albemarle Street Partners董事總經理 Charlie Parker表示，其公司內部觀點認為，如果經濟繼續復甦，市場有機會再漲一些，主要是美國的感染個案增加速度已經放慢，只要接下來復甦能持續到一定程度，美股仍有持續小幅上漲空間。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626