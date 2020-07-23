【港區國安法】分析：香港的國際仲裁中心地位失色

財經傳媒彭博報道，自《港區國安法》立法以來，愈來愈多國際公司避以香港作為通過仲裁解決爭端的司法管轄區，表明中國對香港這金融中心的緊縮控制，削弱了外界對其法律體系的信任，加速企業轉移選擇新加坡、巴黎和倫敦等競爭對手作為仲裁中心。

報道引述律師表示，新立法對香港仲裁員的獨立性提出了質疑，他們現在受制於含糊不清的法例條文，而刑罰可以是無期徒刑。專門從事國際仲裁和商業訴訟的Rajah＆Tann Singapore合夥人Khelvin Xu表示，特別令人擔憂的是與中國公司之間的合同糾紛的潛在影響。Dentons香港合夥人Robert Rhoda亦表示，合同當事人正在質疑香港是否仍然保持中立和有效的仲裁地位。

長期以來，香港的普通法制度和備受讚譽的法律專業人士隊伍一直是香港作為金融中心的吸引力。但是有些人擔心，隨着中國在香港事務中發揮更大的作用，這座城市正變得不太安全。

此前，香港是世界領先的仲裁中心之一。根據香港國際仲裁中心的數據，2019年至少處理了308宗糾紛，涉及47億美元(折合約366億港元)。公司將仲裁作為法院訴訟的一種替代選擇，同意指定一個獨立的第三方來私下解決其分歧。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626