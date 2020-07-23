m18講場：美團唔止送外賣　仲賣埋頭箍？

話說早幾日美團公布，唔止送外賣，仲賣埋吉祥物「袋鼠」。可能你會話有幾出奇呀，美團早就進軍生鮮食材電商市場啦！奇就奇在，只係賣「袋鼠耳」，到底搞邊科？

其實係美團旗下袋鼠寶貝公益計劃，為外賣騎手(即香港俗稱外賣專員)子女遇到大病、意外、傷害等困難提供公益扶助，最多可為騎手子女提供5萬元人民幣緊急醫療救助金。

計劃公布一年以來，為外賣行業49名騎手子女提供近100萬元人民幣緊急醫療公益救助金。今年嘅「717騎士節」仲宣布計劃升級，喺原有基礎上增加對行業騎手子女教育嘅支持，希望可以全面咁守護騎手子女健康、快樂成長。

為吸引更多人加入「袋鼠公益計劃」，賣埋外賣騎手限定嘅「袋鼠耳」，不過就係頭箍版。截止7月22日，就賣咗逾1,700個。愛心無價，你話呢隻袋鼠係咪最貴先？

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