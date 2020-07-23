新冠肺炎：1年後見！東京奧運會定於明年7月23日開幕

新冠肺炎疫情未受控，日本東京都知事小池百合子稱，東京周四(23日)新增366宗確診病例，為單日紀錄新高。事實上，受疫情影響，原定於今年7月舉行的東京奧運會亦史無前例地需要押後至明年進行。不過，據外電報道，該大型盛事已定於2021年7月23日開幕。

報道引述國際奧委會(IOC)主席巴治表示，將繼續與日本方面緊密合作，以全力支持東京奧運會在2021年如期舉行，該會並已準備多種預案，旨在確保所有參與者的安全。

日媒日前報道，根據全國電話輿論調查結果顯示，僅23.9%受訪者認為明年夏季應照常舉行東京奧運；而有36.4%受訪者認為應該再延期；另有33.7%則認為應該取消。

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