調查：富裕投資者對經濟樂觀情緒升溫　最大憂慮係...

瑞銀財富管理發布季度投資者情緒調查，隨着新冠肺炎疫情影響有所減退，全球受訪富裕投資者及企業家對經濟及股市的樂觀情緒有升溫趨勢，但愈來愈多受訪者將美國大選視為最大的投資憂慮。

該調查於6月底至7月初訪問14個市場、逾4,000位富裕投資者及企業家。其中約46%受訪者表示看好未來12個月的環球經濟，較三個月前的40%為多，同時看淡環球經濟的受訪者比例從45%降至38%。

結果亦顯示，一場競爭激烈的美國大選有可能引致更大程度的市場動盪。至少約46%視美國大選為最大投資憂慮，已較三個月前高出7個百分點。其中，約75%受訪亞洲投資者或根據大選後的勝出者來調整其投資組合，高於全球平均值61%水平。

瑞銀財富管理投資總監美洲區投資主管Solita Marcelli指，美國大選或為投資者帶來龐大機遇，並促使投資者了解美國政策方向。無論大選結果如何，對金融市場的最終影響很可能接近中性，但有機會經歷短暫波動。

55%受訪者表示，美國民主黨參選人、前副總統拜登在這場大選的勝算較高，而支持共和黨的總統特朗普的受訪者比例則為45%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626