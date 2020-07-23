南京推新招遏「假離婚」買樓　 項目30%須賣予首置客

繼深圳早前推出8招樓市辣招之後，南京周四(23日)凌晨發布9項樓市新政，有關促進房地產市場平穩健康發展的通知中，提到遏制通過離婚獲取買樓資格的情況，及規定商品住宅項目向南京市戶籍無房家庭提供每批次不低於30%比例的房源。

南京9項措施涉及房產、建設、市場監管、金融監督等多個部門。其中，規定夫妻離異的，任何一方自離異之日起兩年內購買商品住房的，其擁有住房數目按離異前家庭總套數計算。此舉似針對為買樓符合低首期條件、湊出更多買房資格的「假離婚」個案。

該通知強調，要加大住宅用地供應，特別是加大中低價位、中小型住宅用地供應，優先滿足剛性需求，穩定土地市場預期。同時，為防止土地市場過度競爭，提出要繼續嚴格執行「限樓價、競地價」政策，尤其是熱點區域，要提高土地市場准入條件，對報名單位資格進行篩選，控制參與土地競買企業數量。此舉有助於平衡土地市場供求關係，穩定地價水平，加強地價、房價良性互動，引導市場回歸理性，促進土地市場健康平穩發展。

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