【fb直播】中美衝突升溫　港股危危乎？

中美「你一拳，我一腳」，兩國關係再陷緊張！拖累港股周四(23日)一度失守二萬五關，拳腳無眼，股民都係趁彈止賺先？

資金再度流入避險產品，紐約8月期金隔晚收市每安士報1,865.1美元！現時追入金礦股或者黃金ETF未算遲？

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