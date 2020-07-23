【fb直播】中美衝突升溫 港股危危乎？
2020年07月23日 14:41
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中美「你一拳，我一腳」，兩國關係再陷緊張！拖累港股周四(23日)一度失守二萬五關，拳腳無眼，股民都係趁彈止賺先？
恒生科技指數下周一(27日)推出！ATMX趁回就要追？抑或吼位買港交所(00388)最穩陣？
資金再度流入避險產品，紐約8月期金隔晚收市每安士報1,865.1美元！現時追入金礦股或者黃金ETF未算遲？
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