數碼貨幣近了！立陶宛央行首推數碼收藏幣　採區塊鏈技術

全球區塊鏈(blockchain)技術應用日漸普及，加上疫情肆虐令數碼化提速，數碼貨幣興起是必然的事！東歐小國立陶宛的央行公布，發行了全球第一套以區塊鏈為基礎的數碼收藏幣(collector coin)──LBCOIN。

該央行料發行4,000套LBCOIN，每套含6枚數碼代幣(digital token)，有20種不同款式，對應20位牧師、總統、外交官、產業家、學者及市政公務員等6種職業；款式隨機售出，買家在立陶宛央行的LBCOIN電子商店註冊後，透過遠端認證身份後所產生的電子錢包(e-wallet)取得。

央行強調，LBCOIN不是法定貨幣，也不是央行數碼貨幣，僅能作為收藏或饋贈之用，數碼收藏幣最後亦可換成實體的銀製收藏幣。央行承認，LBCOIN是探索數碼貨幣潛力的一個重要試驗，如該數碼收藏幣計劃成功，能幫助央行發行真正的官方數碼貨幣。

事實上，全球不少央行正研究推出官方數碼貨幣的可能生，其中，瑞典、中國及巴哈馬已進入試驗階段。

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