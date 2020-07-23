人民幣速遞：花旗維持兌美元7算目標價

花旗銀行策略師Johanna Chua表示，正觀察中美關於領事館的事態變化，預計中國將按照承諾報復，但同時會抑制緊張局勢升級。市場未來或將注意力轉移到內地的經濟表現及經常帳改善、與主要經濟體的顯著息差，以及資本市場流入等方面，仍然維持人民幣7算兌每美元的目標價。

事實上，自周三(22日)傳出美國要求關閉中國領事館後，人民幣匯價隨即大幅波動，離岸人民幣周四(23日)曾低見7.0177，最新則回升至6.9962，漲幅逾200點子。在岸人民幣最新則報6.9948，按日升111點子。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，由於中美持續緊張局勢尚未上升至關稅層面，負面消息的影響短暫。短期内，在美元偏軟及歐元偏强的情況下，人民幣或在7左右徘徊，而中美關係緊張則可能令6.95成為阻力位。

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