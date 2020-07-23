帝御．金灣示範單位周六起開放　嚴格執行多項防疫措施

疫情無礙發展商推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門青山公路青山灣段項目帝御．金灣，周三(22日)公布開價後，市場反應理想，賣樓籌備工作已進入最後直路。

他指出，周四(23日)率先開放3個交樓標準示範單位予傳媒預覽，周六(25日)正式開放予公眾參觀及收票，最快下周初加推單位，有機會下月初開售，料首輪銷售單位約佔全盤總數30%，可能會設大手優先揀樓安排。

因應市場關注防疫安排，該售樓中心由以往最多可容納約1,000人，今次將大幅減少九成至約100人，將會嚴格執行有關管制。同時亦會限制每組等候睇樓人士為最多4人，整個展覽廳亦會加強消毒清潔。

下半年市況方面，他認為，近月市道比預期好，發展商開盤反應理想，料下半年樓市仍會樂觀，樓價走勢保持平穩，目前是買家絕佳買樓時機。

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