調查指大灣區企業對營商持悲觀態度

渣打與香港貿發局公布第二季大灣區營商景氣指數(GBAI)，以指數50點為樂觀及悲觀態度的分界線，區內經營現狀指數為37，預期指數為47，反映受訪企業預期第三季緊縮性壓力會明顯緩解。然而，香港經營現狀指數為30.3，預期指數僅為35.4，兩者均大幅低過其他區內城市。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆在網上發布會指，香港經營指數升幅較其他城市為少，主因受累中美貿易摩擦及政治社會不明朗等因素，香港經濟自去年下半年起進入技術性衰退，加之疫情防控工作未見順利，港府再收緊禁聚令，失業率仍未見頂等，香港第三季仍面臨多重挑戰。

香港貿發局研究總監關家明則指，香港指數反映經營狀況相對悲觀，但實際經營環境未必差勁，而受訪者預期第三季會有改善。

另外，相較香港，更多受訪企業傾向將業務擴展至深圳及珠海。劉指，第三波疫情來襲，短期內將對在港投資信心有一定影響，至少要解除封關措施，投資者方能重拾投資及擴充計劃。但他強調，疫情是短期因素，中長線不會影響香港的吸引力。

是次調查訪問不少於1,000家來自粵港澳大灣區11個城市、從事製造及貿易業、零售及批發業、金融服務業、專業服務業和創新科技業的企業，以反映各行業的營商信心。

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