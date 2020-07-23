【全球攬炒】調查指港60%空運商第二季錄得虧損

「DHL 香港空運貿易領先指數」(DTI)公布第三季報告顯示，整體空運指數從第二季的23.7點，上升至25.1點，按季增加1.4點。出口/轉口指數上升1.3點至24.6點，其中歐洲市場的需求最大。入口指數同樣上升1.7點至26點，大部分市場都在上漲，而日本的升幅最高。

根據6月初進行電話訪問內容，不少地區仍實施不同程度的社交距離措施，空運用家仍然預測第三季的交易與第二季大致相同。

自新冠肺炎疫情於全球蔓延以來，有60%空運商於第二季錄得虧損，其中58%空運商反映其營運狀況比上一季度更差。

許多市場仍然實行社交隔離政策、大部分實體店關閉，消費需求減少繼續為空運出口商帶來營運壓力。

客運航班數量減少故航空貨運能力仍然緊張，市場緊縮導致空運成本上升，約一半空運商表示大部分額外成本由最終客戶承擔。

超過1/3的受訪企業預期網上零售業務增長，尤其在歐洲和亞太市場；當中60%認為走勢將會持續。

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，縱使第三季空運貿易前景出現輕微回升，但全面復甦之說仍言之尚早。由於疫情依然肆虐，導致空運商的部分主要市場的實體消費持續萎縮，因此航空貨運市場仍然低迷。

黎續稱，中美關係緊張再次加劇，亦增加不明朗因素。為解決當前困境，愈來愈多的本地空運商採用各種遙距營商方案來維持其業務和服務，部分更已在網上零售業務獲得增長。

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