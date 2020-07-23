【全球攬炒】新加坡：新興經濟體面臨「沉沒」的現實風險

財經媒體彭博報道，新加坡高級部長兼總理經濟顧問Tharman Shanmugaratnam警告，新興經濟體可能會發現近幾十年來取得的成果會毀於一旦，對世界其他國家會產生經濟、社會和政治後果。

Tharman在周四(23日)由星展集團組織的線上會議上說：「當我們想到世界經濟的未來時，這基本上是關乎新興世界是否會崛起或將要被淹沒。如果我們看到有限的增長，以及正式或非正式的大量失業，那麼強迫遷移和政治極端主義的出口將會成為現實，後果將在世界各地得到體現。」

他表示，為了避免這種情況，國際貨幣基金組織(IMF)等多邊機構，將需要推動經濟對疫情大流行做出應對。

上個月，世界銀行預測新興市場產出將在至少60年以來首次出現萎縮。該銀行警告，疫情大流行和全球性衰退將導致欠已開發國家的貧困加劇，並增加債務負擔。

Tharman稱，多邊機構和國家共同關注的重點是「我們如何避免新興世界淪為沉沒世界，因為它將影響整個世界。」

二十國集團(G20)此前表示，考慮將目前最貧困國家12月到期的債務暫緩償還期延長，並在今年晚些時候做出決定。

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