新盤動向：MALIBU獲發滿意紙及啟動交樓程序

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下日出康城MALIBU已獲批滿意紙，已落成並啟動交樓程序，並會因應疫情向業主提供醫療級空間消毒服務。他指出，項目2018年銷售至今，已沽1,590個單位，佔項目1,600伙超過99%，套現逾148億港元，有信心於未來一、兩個月售出餘下10伙，預計全盤沽清可套現逾150億元。

此外，樓盤至今亦售出136個車位，佔已推200個約七成，並安排於8月18日以先到先得形式推出18個車位，售價200萬至243萬元。

對於政府終止審議空置稅，黃認為對市場屬利好消息，減除發展商推盤壓力，但對該公司影響不大，因為現時貨尾單位不多，並不超過100個。

展望下半年樓市前景，他指出，希望可以盡快控制疫情，但現階很難評估下半年市況。不過，近日爆發第三波疫情，發展商仍繼續作出推盤部署，而且每個樓盤登記情況都有不錯反應，暫未看到疫情對樓市有大影響。而明日(24日)截標的大埔馬窩路住宅地，集團會研究入標。

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