【市後重點睇】金價升破1880美元　道期漲百點

美匯指數續處95關下方，離岸人民幣(CNH)兌美元重越7算，見6.9950，港匯企7.7516，美元兌日圓報107.1，歐元報1.1591，英鎊處1.2733。現貨金價續揚，高見1,881.59美元。布油企44.55美元，紐油報42.13美元。道指期貨升127點。

●市後關注點

-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國6月領先經濟指數、歐元區7月消費者信心指數

●亞洲股市：韓股收跌12點，澳股升0.3%。

●【全球攬炒】

-V形反彈無望？羅奇警告美國將陷雙底衰退。

-澳洲料經濟將萎縮2.5%，失業率升至8.75%。

●【三星粉注意】5G版Galaxy Z Flip下月上市，賣呢個價...

●【糧食危機】美國6月冷凍豬肉庫存少25%，對中國出口激增。

●傳英偉達有意收購軟銀旗下晶片公司ARM。

●新冠肺炎：疫情相關理賠拖累，瑞士再保上半年淨虧損85億元。

●分析師警告：有心理準備美股9至10月進行調整。

●南韓晶片商SK Hynix第二季淨利潤增1.3倍。

●人民幣速遞：

-招行料7.05至7.1水平有支持。

-花旗維持兌美元7算目標價。

●中國經濟：

-6月國有企業利潤總額按年增長6%。

-5G基站增至41萬個 網購直播行情火爆。

-南京推新招遏「假離婚」買樓，項目30%須賣予首置客。

●調查：富裕投資者對經濟樂觀情緒升溫，最大憂慮係...

●騰訊有份！電商平台每日優鮮完成近5億美元融資。

●【大行報告】中金上調瑞聲評級，目標價升一倍睇70元。

●【大行觀點】

-瑞銀上調中國今年GDP增​​長預測至2.5%。

-中金：美元即將開啟新一輪長期弱勢。

●【港區國安法】分析：香港的國際仲裁中心地位失色。

●帝御．金灣示範單位周六起開放，嚴格執行多項防疫措施。

-【多相】搶先睇！帝御·金灣三個示範單位曝光。

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