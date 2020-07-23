海港企業半年轉虧12.8億元　酒店收入暴跌72%

期內，集團收入減少18%至6.54億元，營業盈利減少96%至1,100萬元。酒店收入暴跌72%至1.39億元，導致營業虧損1.79億元，乃疫情在全球迅速擴散而要實施旅遊限制，持續損害酒店業務所致。投資物業收入減少42%至1.27億元，乃因對零售商而言的極端市況下營業額成分租金崩潰並向零售租戶提供基本租金優惠所致。

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