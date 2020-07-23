海港企業半年轉虧12.8億元 酒店收入暴跌72%
2020年07月23日 16:33
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海港企業(00051)公布，截至2020年6月30日止半年，公司股東應佔虧損12.81億港元，相對2019年同期錄得溢利2.68億元，每股虧損1.81元，不派中期股息。然而，發展物業的一次性稅項撥回令每股7仙的特別中期股息得以派付，金額等同去年派付的第一次中期股息。
期內，集團收入減少18%至6.54億元，營業盈利減少96%至1,100萬元。酒店收入暴跌72%至1.39億元，導致營業虧損1.79億元，乃疫情在全球迅速擴散而要實施旅遊限制，持續損害酒店業務所致。投資物業收入減少42%至1.27億元，乃因對零售商而言的極端市況下營業額成分租金崩潰並向零售租戶提供基本租金優惠所致。
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