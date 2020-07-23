華爾街資深專家警告：全球經濟恐遭「眼鏡蛇效應」全面反噬

外國傳媒報道，有美國華爾街專家警告，全球政府推出史無前例的貨幣及財政寬鬆政策，並大力介入經濟，雖然短期內可能推升股市，但事後可能會帶來比問題本身更糟糕的後果，這種「眼鏡蛇效應」似乎已開始浮現。

所謂「眼鏡蛇效應」，是話說印度德里曾「蛇滿為患」，故政府懸紅捉蛇，民眾每宰殺一條眼鏡蛇，就有錢收。起初這個策略很奏效，但後來生意人開始為賞金而「飼養」眼鏡蛇，迫使政府取消懸紅。飼養員見無利可圖，就氣憤地把所養的蛇全部放生了！結果就是：全市眼鏡蛇數目暴增到較原先更嚴重的地步。

華爾街資深評論員、《熊市陷阱報告》(Bear Traps Report)編輯Larry McDonald警告說：「我們認為經濟史上最大的眼鏡蛇效應已發生，並正位於初期階段。大規模貨幣刺激與大規模財政刺激(全球總計已超過15萬億美元)雙管齊下，設法救起瀕臨通縮型衰退的經濟，這反而會造成惡性通脹型的經濟崩潰。」

他說，若是政府明白經濟崩潰災難將至，而決定改變政策路線，接下來發生的將是一波通縮型衰退，會較當初政府完全不出手干預的情況嚴重許多。

事實上，他舉例指出，有「鐵娘子」之稱的德國總理默克爾早前也「投降」，放棄德國的財政節制堅持，同意與歐盟一起大舉發行「共同債」救市。在美國，主張推出大規模財政刺激的人士漠視了一些經濟原則，終將對投資者產生深遠影響。

他提醒投資者，目前市況可能好好炒，但切記「眼鏡蛇飼養者未來的怒火較地獄之火更可怕！」

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