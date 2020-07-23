光伏供應鏈出事！保利協鑫新疆廠爆炸 多晶硅價格急飆
2020年07月23日 17:09
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財經媒體彭博報道，在供應光伏行業一種關鍵材料的中國工廠發生爆炸後，隨着工人們忙於修復爆炸造成的損害，整個光伏供應鏈都面臨着成本上升的威脅。
消息人士透露，保利協鑫能源(03800)可能需要一個月的時間修理新疆年產4.8萬噸的多晶硅工廠，然後重新啟動生產。在7月19日因精餾裝置出現問題而發生爆炸後，該工廠暫停了生產。
根據PVinsights，多晶硅價格周三(22日)較一周前大漲了20%。
招商證券分析師游家訓等人在報告中表示，價格上漲中可能會波及晶圓和其他組件。 全球最大的晶圓製造商隆基股份周四(23日)在上海證交所漲停，創下歷史新高。
消息人士稱，保利協鑫持有新疆工廠38.5%的權益。該公司在書面答覆中確認了新疆工廠發生了閃爆，但沒有提供更多細節。
根據彭博新能源財經，保利協鑫2018年是全球最大的多晶硅生產商，去年下滑至第四。彭博新能源財經稱，去年全球多晶硅產量約為51.8萬噸。
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