【全球攬炒】新加坡旅遊業距復甦遙遙無期

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情重創旅遊業，新加坡業界「破冰之日」恐遙遙無期。

報道指出，新加坡2019年吸引多達1,910萬名全球旅客，旅遊業總收入達277億坡元(約1,552億港元)。若不包括餐飲與零售等與旅遊相關的行業，各大酒店、景點與旅行社在2019年合共聘用6.5萬名員工。

不過，今年受疫情衝擊，新加坡首季入境旅客僅270萬人，按年銳減43.2%；旅遊收益下滑39%，4月與5月旅客人數更因「鎖國」而下滑了99.9%。

該國目前疫情雖然緩和，但旅遊業情況未隨之好轉，連全球熱門景點聖淘沙名勝世界也在7月中旬宣布，可能裁員多達2,000人。

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