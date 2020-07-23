全球經貿戰：中國進口小麥激增至7年最高

財經媒體彭博報道，中國的海關官方數據周四(23日)顯示，中國6月份的小麥進口躍升至近7年來最高水平，因這個全球最大的穀物消費國尋求在疫情大流行期間增加糧食供應，利用廉價的全球價格。

數據顯示，中國6月份進口91萬噸小麥，按年增長197%；今年上半年累計進口335萬噸，按年增長90%。

中國是最大的小麥生產國，依據加入世貿組織(WTO)的承諾，中國一直面臨履行年度穀物進口配額(包括玉米和大米)的壓力。在去年美國提出的該配額未得到充分利用的爭端中，中國的農產品貿易限制實施程序被世貿組織認為存在缺陷中國發放了960萬噸的小麥低關稅進口配額，僅徵收1%的進口關稅。

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