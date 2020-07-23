債務危機！傳中國天物集團據悉料進入司法重整

財經媒體彭博報道，身陷債務泥潭的天津物產集團料將進入司法重整程序。

消息人士透露，天物集團周四(23日)上午在天津召開了債權人大會，會上表示計劃最早周五(24日)宣布法院受理集團重整申請。消息並透露，目前天物集團的負債規模約2,400億元人民幣，公司計劃悉售和關閉部分旗下公司。

天物集團經營領域涵蓋大宗商品和現代物流，公司曾位列「2018年財富世界500強」第132位。集團自2019年4月初據悉向銀行尋求貸款展期，其債務問題的冰山一角被揭開，此後更多風險事件相繼出現。2019年底，天物集團公布了美元債交換方案和現金兌付的結果，從而成為20年來首起離岸市場上的中國國企違約。

而在正式啟動司法重整程序前，部分債權行已開始選擇折價拋售逾期貸款。彭博稍早引述消息人士稱，中國華融上海分公司近期以約二折的價格，接手東亞銀行(中國)天津分行持有的天物集團及其子公司本金約5.37億元的逾期債權。

天物集團所在的天津市雖然為中國直轄市之一，但近年來飽受財政收入下滑的困擾。而區域內的一些大型企業，包括渤海鋼鐵、天津房地產集團等均在不同程度上遭遇了債務兌付困難。

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