航空業悲歌！業界要被迫復飛「無人坐」客機　原因係...

財經媒體彭博報道，疫情重擊航空業，全球超過1/3機隊被迫停飛，惟現在有部分航空公司不得不開「空機航班」，原因是要讓駕駛員保持飛行資格。

報道指出，韓亞航空(Asiana Airlines)的空巴SE A380已不載客、無目的飛行「20多次」，每次飛行數小時，是為了讓駕駛員練習起降。該公司發言人稱，原本還有另一個選擇是用泰國國際航空的模擬器模擬泰國航線，但旅行禁令消除了此選項。駕駛員通常必須在90天內至少起飛和降落飛機3次，來保持執照有效。

有南韓證券分析師表示，韓亞航空陷入困境，因A380起降花費巨大，如今這筆錢更需要明智地使用，但也承擔不起飛行員失去執照。韓亞航空還有135名飛行員A380飛行時數不足，也已無法負荷「空機」飛行，南韓交通運輸部最後特殊豁免飛行員，予以延長飛行證件。

另一邊廂，營運2架A380的日本全日空航空也獲得日本航空當局類似豁免；德國漢莎航空(Lufthansa)上月也表示，將擱置A380至少2年，且可能永遠不會恢復服務。少數航空公司如阿聯酋航空(Emirates Airlines)仍在飛行A380，該公司擁有世上最大的A380機隊。

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