英媒：部分港人已計劃賣樓撤資　移居英國

英國《金融時報》報道，部分香港人已計劃撤港，並將置業目光投放在英國。報道採訪了現年47歲的Vincente Lee(李先生)，他正盤算沽出其800方呎的單位，以套現足夠的金錢去英國東南部的肯特郡(Kent)買樓。他估計自己在香港的物業價值800萬港元，若能套現，可以在英國置業之餘，仍能省下數百萬港元購入另一單位作投資。

報道指出，不少香港人也有上述李先生的想法，高樓價可減低移民的阻力。報道亦採訪了現年38歲的Sam Kwok(郭先生)，他育有5歲及2歲的孩子，因擔心他們的教育前景，已計劃出售兩個物業，總值約1,300萬港元，然後移民英國。他說：「我感覺到香港已不再是以前的香港，再沒有意思返港了。」

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