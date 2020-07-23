【一手盤攻略】帝御‧金灣　體驗悠閒生活x投資潛力

都市人放假想遊山玩水，兼感受一下度假氣氛，其實都不是一件難事。最新由帝國集團及香港小輪携手策劃發展的屯門住宅項目—帝御‧金灣，相信就十分適合追求悠然生活的人士，而項目的投資潛力亦不可忽視。

帝御‧金灣屬於帝御第一期，提供611伙，標準戶由開放式至2房間隔，另設特色戶，實用面積由185至1267方呎，預料部分單位外望可享黃金海岸一帶優美景致。而住戶想遊山玩水，步行數分鐘便能抵達黃金泳灘，不論想曬日光浴抑或暢泳等都沒有難度；至於想行山感受大自然氣息，走上麥里浩徑亦是一件輕鬆事。

另外，樓盤的投資潛力亦不可忽視，連接機場的屯門至赤鱲角連接路，預計於年底全面開通，屆時由屯門前往機場車程將會縮短，居民經港珠澳大橋，前往澳門、珠海及其他大灣區城市均相當方便。而且政府正於機場打造香港最大型綜合發展項目之一的SKYCITY航天城，項目集零售、餐飲、娛樂設施、辦公大樓以及酒店等於一身，料落成後可帶動周邊地區發展以及住屋需求。

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