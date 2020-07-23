【新盤追擊】屯門帝御‧金灣朝氣活現

隨着近年西鐵屯門站開通，以及政府大力發展，愈來愈多發展商積極在青山灣一帶插旗，單位開則亦更多元化；加上這一帶坐擁悠長且優美的海岸線，適合進行各式各樣的活動，繼而吸引不少追求生活品味的年輕人踴躍進駐，整個區分亦因而變得更有朝氣。

由香港小輪及帝國集團合作發展的全新樓盤—「帝御」，正正坐落於這個既有發展潛力，又有活力的社區。項目共分三期發展，第一期「帝御‧金灣」提供611伙，戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶，面積由185至1,267方呎，迎合單身貴族以至小家庭的喜好。

除此之外，「帝御‧金灣」對開已設有多條巴士及小巴路線來往屯門市中心、旺角及銅鑼灣等地，住戶輕而易舉便能夠穿梭港、九、新界。

而且區內生活配套成熟，住戶最近可以步行約5分鐘至黃金海岸商場，裏面設有大大小小的店舖及食肆；若嫌未夠，屯門市中心亦設有多個大型購物商場，如屯門市廣場、V city及屯門時代廣場等，合共提供超過600間商舖，而且商場間有天橋無縫連接，住戶逛街購物也不怕日曬雨淋。

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